وزيرة هندية تكشف سبب استحالة إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع مصور لوزيرة هندية في إحدى الولايات، وذلك بعد أن قدمت تفسيرا غريبا لاستحالة إصابتها بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وكانت إيمرتي ديفي، وزيرة المرأة والتنمية في ولاية مدهيا برديش، قد شعرت بغضب شديد بشأن شائعات راجت عن إصابتها بذلك الفيروس، بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".

ولم تتنظر الوزيرة كثيرا حتى خرجت على الملأ في مؤتمر صحفي لتعلن فيه أنها لن تصاب بذلك المرض أبدا، والسبب حسب قولها، إنها "ولدت في روث البقر وبين الطين"، وفقا لقناة الحرة.

وأوضحت أنها جراء ذلك تعرضت لكثير من الجراثيم والفيروسات، في إشارة منها إلى أن لديها مناعة قوية ضد الأمراض.

وأردفت: "كما أنني ارتدي الكمامة الواقية دائما".

وقد حقق الفيديو انتشارا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، وأثار الكثير من الجدل بين مؤيد ورافض لكلام الوزيرة.

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