كلمات وداع حزينة لطبيب مصري قبل وفاته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كلمات وداعية حزينة سطرها الطبيب المصري مصطفى السيد عبده إخصائي القلب قبل ساعات قليلة من إعلان نقابة الأطباء وفاته متأثراً بإصابته بكورونا، كان أكثرها تفاعلاً من متابعيه قوله «لم أجد الوقت الكافي لأقبل ابنتي».

وكتب «عبده» على صفحته في فيسبوك قائلا «تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن، لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي، لا إله إلا الله محمد رسول»، وقبلها بساعة كتب «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .. أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمين»، وفقا للمصري اليوم.

وحرص الدكتور مصطفى عبده على مشاركة أصدقائه على صفحته الشخصية تطورات حالته المرضية مع فيروس كورونا ويسألهم الدعاء له من وقت لآخر.

ولقي أحد منشوراته لاقت تفاعلاً كبيراً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «يارب علشان خاطر البنتين الغلابة اللي ملحقتش أحفظ وشوشهم بسبب الجري في الدنيا».

وترك الدكتور مصطفى عبده طفلتين 4 سنوات وعدة شهور وكان حريصا على مشاركة صورهما مع متابعيه.

وعرض الطبيب الراحل خلال وجوده بالعزل مراحل تطور المرض وأعراضه وشدد على ضرورة الالتزام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى.

وقبل أيام أعاد الدكتور أحمد زهران، أمين صندوق نقابة الأطباء بالدقهلية، نشر منشور الدكتور مصطفى عبده، مصحوباً بتعليق: «دكتور مصطفي عبده، اخصائي القلب مصاب بالكورونا والأعراض شديدة ودخل العناية وبصراحة لخص كل حال الأطباء في مصر في جملتين» ملحقتش أحفظ وشوش عيالي بسبب الجري «.

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