صورة مؤثرة لفنان مصري بعد إصابته بالسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل الإعلام المصرية آخر صورة للفنان المصري، جمال يوسف، بعد إعلانه أنه يعاني من سرطان البلعوم.

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضي وقال: "بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية، والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتيجة العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتي بورم في الغدد اللمفاوية، البلعوم الأنفي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف معبرا عن فترة اليأس التي مر بها، بعدما تسبب الإشعاع في حرق رقبته، قائلا: "جسمي بدأ يضعف، وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع، وقولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه، ابني قالي أرجوك أنا حاسس إن ظهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق".

واستكمل حديثه موجها فيه الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "انا متشكر لكل الناس اللي دعت لي، ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذي الفنان الكبير محمد صبحي، هو مش استاذي بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة وفاء عامر، والفنانة حنان سليمان، لأنهم وقفوا جنبي، وكتر خيرهم عرفوني معنى الزمالة".

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