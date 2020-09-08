رانيا يوسف: لهذا السبب لجأت إلى أطباء نفسيين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها لجأت إلى أطباء نفسيين خلال الفترة الماضية، موضحةً أن شخصيتها في مسلسلها الجديد "شارع 9" كانت السبب في هذا القرار.

وقالت رانيا، خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، إنها اتخذت هذه الخطوة بهدف أن تكتسب خلفية عن طريقة تعامل الأطباء مع المرضى النفسيين، منوهةً بحرصها على أداء شخصية "الدكتورة راجية" بشكل أقرب إلى الواقع.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها خلال العمل هي دكتورة نفسية تكتشف خيانة زوجها من أول حلقة، مؤكدةً أنها ذهبت إلى أطباء نفسيين وتحدثت معهم كثيراً.

وذكرت أن مسلسل "شارع 9"، الذي يحمل اسم شارع حقيقي في المعادي بالقاهرة، عمل درامي يناقش مشكلات موجودة بالفعل في المجتمع كالإدمان وانشغال الأهالي عن أبنائهم.

ونفت رانيا إقدامها على مشروع زواج جديد، مشيرةً إلى أن الدبلة التي في إصبعها دبلة "راجية" وليست دبلتها الشخصية.

يُذكر أن "شارع 9" يشتمل على 45 حلقة، تؤدي فيه دور البطولة رانيا يوسف، إلى جانب أحمد وفيق، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

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