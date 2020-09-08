مكارم خالد بن محمد بن زايد وأمجاد الوطن في أغنية «كل الصروح»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في حب الوطن، تفيض المشاعر، وتتهادى الأحاسيس على الإيقاع الموسيقي، لينسج رسالة فنية خالصة عنوانها «كل الصروح»، وقد ختمت بالوفاء، لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتبدو الأغنية الجديدة، بمثابة باقة ورد ملونة بألوان الوطن، ومحملة بوصف لمكارم وأخلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

الأغنية الجديدة، أطلت برأسها على منصات التواصل الاجتماعي، فيما حملت القصيدة بصمات الشاعر الإماراتي سيف بن حاذة الكتبي.

بينما تولى الملحن الإماراتي محمد الأحمد، صياغة الجمل اللحنية للقصيدة، التي تمددت أبياتها على مدار نحو ثلاث دقائق، في كليب تولى محمد غريب دفة إخراجه، وفيه تتوالى مشاهد الفيديو كليب، التي توثق لعدد من لقاءات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع مواطني الدولة، وجولاته في أروقة المؤسسات وشوارع الإمارة، سائراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

«اعتلا صرحك على كل الصروح // لأن تأسيسك على النهج الصحيح

في تحدي الصعب لك عزم وطموح // ما يهزك ريح يالحر الفليح»

بهذا الأبيات تنطلق الأغنية الجديدة، التي تولت مجموعة كورال الإمارات أداءها، فيما تولى استوديو الوطن إنتاج العمل، الذي استطاع أن يحلق عالياً على منصات التواصل الاجتماعي، متجاوزاً في عدد مشاهداته حاجز الـ 3000 في غضون ساعة فقط، من إطلاقه، ليعكس ذلك مدى تفاعل رواد موقع «تويتر» مع الأغنية الجديدة، التي أطلت في البداية على حساب الملحن محمد الأحمد الذي يلقب بـ «ملحن الوطن».

وكذلك حسابي المخرج محمد غريب، والشاعر سيف بن حاذة الكتبي، حيث بدت الأغنية واحدة من أجمل الإهداءات إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في وقت تناقل رواد «تويتر» ومنصات التواصل الاجتماعي الأغنية فيما بينهم، لتؤكد على مدى تأصل حب سموه في قلوب مواطني الدولة.

الأغنية الجديدة، جاءت بعد مرور أيام على إطلاق الشاعر يوسف العصيمي لقصيدته التي تغنى فيها بمكارم وأخلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

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