شاهد .. بائع مصري متجول يتحدث 9 لغات بطلاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فديو لـ "بائع سبح" مصري يتحدث 9 لغات بطلاقة غريبة.

واثار المقطع تعجب المدونين إزاء طريقة حديث البائع وهو مواطن مصري يعمل بالقرب من الأهرامات التاريخية.

ويدعى البائع محمد زهران وهو مشهور على مستوى منطقة الاهرام حيث يعرفه كل الزائرين او المترددين لذلك المكان منذ سنوات طويلة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز