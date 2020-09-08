سمكة قرش تخترق شبكات الأمان وتقتل رجلاً في أستراليا

المصدر: د ب ا

لقي رجل حتفه اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش على أحد شواطئ مدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية، بحسب مسعفون.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاطئ جرين ماونت، القريب من حدود الولاية مع نيو ساوث ويلز، مزود بشبكات للحماية ضد أسماك القرش.

وحاول المسعفون علاج الرجل، الذي تردد أنه في الستينات من عمره، في شاطئ جرين ماونت بمنطقة كولانجاتا الساحلية حوالي الساعة الخامسة مساء تقريبا (0700 بتوقيت غرينتش)، بعدما أصيب بجروح خطيرة في ساقه نتيجة عضة من سمكة القرش.

وقال متحدث باسم خدمات الإسعاف في كوينزلاند: "للأسف، عندما قام المسعفون بتقييم حالة المريض بعد إحضاره إلى الشاطئ، تم الإعلان عن وفاته".

ويعتقد أن الرجل كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في ذلك الوقت.

وتندر هجمات أسماك القرش في شواطئ جولد كوست، والتي تحظى بشعبية خاصة بين راكبي الأمواج والغواصين.

وكانت آخر مرة تعرض فيها راكب أمواج لهجوم من سمكة قرش في المنطقة، في شاطئ نوبي عام 2012، لكنه نجا.

وهذه سابع حالة وفاة نتيجة هجمات أسماك القرش في المياه الأسترالية حتى الآن في عام 2020، وفقا لملف هجوم سمك القرش في حديقة حيوان تارونجا في سيدني.

وأظهرت أرقام الملف أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مما يجعل هذا واحدا من أسوأ الأعوام فيما يتعلق بأسماك القرش.

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