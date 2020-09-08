«محاكم التفتيش» في جديد «الناشر الأسبوعي»

تناول العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي» محاكم التفتيش الإسبانية في ملفات سرية أصلية، أخرجها للعلن عبر البحث والتحقيق، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في كتابه الجديد «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، الصادر في أغسطس الماضي عن منشورات القاسمي.

ويكشف الكتاب من خلال مخطوطات أصلية تضم 23 ملفاً، تفاصيل مروّعة كانت مطويّة في غياهب السريّة والصمت أكثر من خمسة قرون، عن وقائع التحقيقات وحالات التعذيب والمحاكمات والأحكام القاسية، في حق العرب المسلمين في غرناطة خصوصاً، وفي عموم الأندلس. ويُعدّ كتاب «محاكم التفتيش» فتحاً علمياً في التأريخ والبحث والتحقيق، بما يكشفه من معلومات دقيقة وموثوق بها مستقاة من وثائق التحقيقات. وجاء الكتاب في مجلدين باللغة العربية يتضمنان 1390 صفحة، وجاءت طبعته الإسبانية في مجلدين أيضاً من 1248 صفحة. الشارقة - البيان

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