«دبي أوبرا» موسم جديد عامر بالموسيقى والعروض المتميزة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «دبي أوبرا» عن أول عروض موسمها الجديد، والذي يضم باقة من العروض الأدائية المميزة، بدءاً من الأمسية الكوميدية المرتقبة لنجم الكوميديا اللبناني الشهير نمر أبو نصار، ووصولاً إلى حفل الفنان الفلسطيني الشهير عمر كمال في ديسمبر المقبل. ويجمع موسم «دبي أوبرا» الجديد بين الموهبة والعروض الترفيهية عالمية المستوى.

حيث يقدم باقة متنوعة من العروض الكوميدية والموسيقية والراقصة التي تقام على واحد من أهم المسارح المحلية. وسيتم الكشف عن المزيد من العروض لاحقاً. وياتي ذلك بعد أن احتفت «دبي أوبرا»، بعيدها الرابع في أواخر الشهر الماضي.

كوميديا ارتجالية

تستضيف «دبي أوبرا» نجم الكوميديا الارتجالية اللبناني الأمريكي نمر أبو نصار لأول مرة مع عرض لا مثيل له في يوم 22 أكتوبر. ويستضيف «نادي روني سكوت للجاز» حفلات موسيقية قلّ نظيرها منذ تأسيسه في عام 1959 على يد عازفي الساكسفون الراحلين روني سكوت وبيت كينغ اللذين استمدا إلهامهما من نوادي الجاز النابضة بالحياة التي بزغ نجمها في نيويورك بعد الحرب.

ومن المتوقع أن تبهر فرقة «فلامنكو باشن» جمهورها في دبي يوم 11 نوفمبر بأسلوبها الفريد.

وتجمع خشبة المسرح لأول مرة النجمين غي مانوكيان وآرا ماليكيان في حفل موسيقي تستضيفه «دبي أوبرا» يوم 12 نوفمبر. كما يعود عمر كمال إلى «دبي أوبرا» مجدداً بحفل موسيقي مذهل خلال أمسية ساحرة في يوم 12 ديسمبر.

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