إبداعات هوكوساي بعهدة المتحف البريطاني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استحوذ المتحف البريطاني على مجموعة تضم أكثر من 100 من الرسوم الموقعة باسم المبدع الياباني كاتسوشيكا هوكوساي والتي كانت مفقودة 70 عاماً.

وقد أبدع هوكوساي صاحب رسم «الموجة الكبيرة» الشهيرة عالمياً 103 رسوم أخرى في عام 1892 لكتاب يدعى «كتابر صور كل شيء الكبير» الذي لم ينشر لأسباب مجهولة.

وحصل صانع المجوهرات الفرنسي هنري فيرفير الذي كان من أوائل مقتني رسوم الأوكييو-إه على اللوحات التحضيرية المرسومة يدوياً بالحبر، نقلاً عن موقع مدونة «ذا هيستوري بلوغ».

وظهرت تلك الرسوم المرة الأخيرة علناً في عام 1984 حين بيعت في مزاد علني قبل أن تختفي في عداد الممتلكات الخاصة مجهولة المالك. إلا أن المجموعة عاودت الظهور العام الماضي في المتحف البريطاني الذي تمكن من ترتيب مسألة شرائها بفضل هبة من صندوق تمويل الفن.

وتصور رسوم هوكوساي جملة من الأشياء تتضمن الميثولوجيا والأدب والحيوانات والنباتات والمناظر الطبيعية. وتعود غالبيتها إلى أشياء من الصين والهند وجنوب شرقي ووسط آسيا القديمة.

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