الموت يغيب عايدة كامل

المصدر: (القاهرة - البيان)

غيب الموت واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، الفنانة المصرية عايدة كامل، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية قبل نحو شهر، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات القاهرية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة به أمس. وكانت الفنانة الراحلة، قد كشفت مؤخراً أنها تمر بوعكة صحية صعبة، وتعاني من تجاهل أصدقائها في الوسط الفني. قدمت عايدة كامل ما يقرب من 120 عملاً فنياً، بين التلفزيون والسينما والإذاعة، تعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار، مثل إسماعيل ياسين ومحمد فوزي وفريد الأطرش وفاتن حمامة وشادية وماجدة وعمر الشريف وغيرهم.

ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: «معجزة السماء»، «موعد مع المجهول».

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