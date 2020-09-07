هاري وميغان يسددان كلفة ترميم مقر إقامتهما في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

سدد الأمير هاري وزوجته ميغان للتاج البريطاني كلفة أشغال ترميم مقر إقامته في ويندسور على ما أعلن ناطق باسمه بعد أسبوع على إبرامه اتفاقا مع "نتفليكس".

ومع إعلان انسحابهما من التزامات العائلة الملكية مطلع يناير، وعد الأمير هاري وزوجته ميغان بتسديد كلفة أشغال ترميم دارة فروغومور كوتيدج في ويندسور البالغة 2,4 ملايين جنيه استرليني (2,7 مليون يورو).

وأوضح الناطق باسمه أن الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش "تبرع للتاج بمبلغ يغطي كليا النفقات اللازمة لترميم فروغومور كوتيدج".

ونقلت وكالة "بي ايه" البريطانية للأنباء عن مصدر لم تكشفه قوله إن هذا الأمر حصل بفضل العقد الجديد الذي ابرمه الزوجان مع منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بقيمة ملايين الدولارات.

ويقيم الأمير وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل في كاليفورنيا. وقد أعلنا الأربعاء الماضي أنهما سينتجان أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات لحساب هذه المنصة من دون كشف القيمة المحددة للعقد.

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