مغردون: اعتزال ومرض عبلة كامل.. وفنان مصري يوضح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري أحمد كمال حقيقة تدهور حالة الفنانة عبلة كامل الصحية واعتزالها، موضحاً أنها لا تتابع ما يُكتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، مساء أمس، أنها طلبت منه الرد على شائعات اعتزالها لأسباب دينية، مشيراً إلى أنه كذَّب خبر اعتزالها بالفعل، وقال إنها تؤجل أعمالها لبعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشف أن عبلة كامل قد تعود للعمل مع بداية العام المقبل، مؤكداً أنها تريد العمل، لكنها تنتظر الدور المناسب لها.

وأشار إلى أن هناك سيدة تُدعى نور أنشأت صفحة على موقع "تويتر" باسم الفنانة عبلة كامل، وتتحدث معها على الموقع كأنها الفنانة نفسها، مضيفاً أن الحسابين وهميان.

وذكر أن الفنانة اتخذت إجراءً قانونياً منذ عدة أشهر، وذهبت إلى وزارة الداخلية لتثبت أن هناك حساباً ينتحل شخصيتها، لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هناك أكثر من حساب باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن عبلة كامل لا تتقن التعامل مع التكنولوجيا، لافتاً إلى جهات معينة وراء هذه الشائعات.

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