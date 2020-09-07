حادث سير يودي بحياته وهو في طريقه لقضاء شهر العسل

المصدر: البيان الإلكتروني

أودى حادث سير مفجع بحياة شاب سوداني، أول أمس السبت، على طريق الخرطوم مدني، عقب ليلة زفافه أثناء اصطحابه لعروسته في طريقه لقضاء شهر العسل.

وكان العريس، الذي ينحدر من قرية فطيس ولاية الجزيرة وسط السودان، قد أكمل ليلة زفافه في طريقه لقضاء شهر العسل، وسط فرحة الأهل التي انقلبت رأساً إلى عقب، ليسودهم حزن عميق عقب نبأ وفاته إثر حادث سير أليم، وفق موقع (أخبار السودان).

واسعف العريس إلى مستشفى رفاعة، إلا أنه فارق الحياة مخلفاَ وراءه حزنا كبيراً وصدمة قاسية لدى عروسته وأسرته ومجموعة أصدقائه.

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