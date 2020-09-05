فنان مصري يتفاعل مع أحداث الفيضانات في السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

عبَّر الفنان المصري أحمد أمين عن تعاطفه مع شعب السودان الشقيق، في ظل السيول والفيضانات التي أصابت البلاد أخيراً، مخلِّفةً العديد من الضحايا والمنازل المدمرة.

ونشر أمين، اليوم، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، صورة من آثار الفيضانات بالسودان، معلِّقاً: "طول عمر السودان قريبة، ومصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة، بينهم خط رصاص بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني، وله الموسيقى السوداني وحلاوتها وقربها".

وأضاف: "في السودان دلوقتي تم إعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات وإصابات وتدمير لأكتر من 100 ألف بيت"، داعياً الله تعالى أن "يحفظ السودان وأهلها".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز