"سيلفي الطلاق" يشعل مواقع التواصل في تونس

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد نهاية جلسة طلاق جمعت شابين تونسيين، أثار احتفالهما بطلاقهما عبر نشر صورة "سيلفي" جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق، جدلا واسعا في تونس.

وكان الطليقان وليد شكري وخولة حامد قد نشرا الصورة وأضافا لها تعليقا جاء فيه "أخيرا طلقنا.. لسنا نحن السيئين.. بل الزواج هو السيئ"، بحسب "روسيا اليوم".

واختلفت الآراء بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطليقين التي نشراها في موقع "فيسبوك"، بين من اعتبر ذلك سلوكا إيجابيا، وبين من رأى أن ذلك ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي.

.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز