المصدر: القاهرة - البيان

يتناول هذا الكتاب «الأدب البيئي ونهاية العالم.. الوباء والكارثة وفرص الإنقاذ» للدكتورة ريهام رفعت، العديد من الموضوعات التي شغلت العالم بعد انتشار «كوفيد-19»، منها الكوكب في قبضة «كوفيد-19»، ونهاية العالم كما صورتها الأفلام والروايات العالمية والمحلية، وجذور نشأة فكرة نهاية العالم في أدب الأطفال، ورؤية الأطفال للكوارث وما بعد الكوارث.

كما يتعرض الكتاب للأفلام البيئية والرؤية الخضراء ودور أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية وأفلام المغامرات في تناول المشكلات والكوارث البيئية، وفرص إنقاذ الكوكب في ظل تفاقم الأوبئة والكوارث.

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