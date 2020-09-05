المصدر: (القاهرة - البيان)

تحت عنوان «التاج القاتل.. تأملات في وباء العصر»، يحاول الكاتب صالح محمود صالح، أن يقدم محاولة لفهم ما حدث، ولا يزال، وما دار من لغط حول كورونا من زوايا عدة، فضلاً عن رصده لبعض الملابسات التي كشفت عنها جائحة كورونا، تلك الملابسات التي تحتاج إلى الكثير من الإصدارات المتتالية، لإلقاء الضوء عليها .

وعلى تأثيراتها في مختلف المجالات بهدف الوصول إلى الآلية الصحيحة التي ينبغي تفعيلها، من منظور المتخصصين، وخصوصاً المجالات الطبية على اختلاف تفرعاتها، موضحاً أن تلك الحقبة، تمثل فاصلاً تاريخياً في كتاب مواجهة البشرية للكوارث الصحية التي ألمت بها عبر تاريخها.

ويقول الكاتب في مقدمة الكتاب: «تم إعداد هذه الصفحات، في الوقت الذي تجتاح فيه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، وكنت أستشعر وقت كتابة كل كلمة فيها، بأنني على وشك السقوط في أتونها، وأكاد أموت رعباً من أن يصيبني، أو أحداً من أسرتي أو أحبائي، جزء من لظاها، وهو شعور، أزعم أنه يغشى معظم سكان الأرض إن لم يكن جميعهم».

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