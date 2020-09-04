شاهد.. وزير سعودي على متن دراجة هوائية في طرق المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مكان عام بإحدى الوجهات السياحية في المملكة، وهو يقود دراجة هوائية.

ونشر المرشد السياحي، خالد معجب آل طوق، أمس الخميس، مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وثق خلاله رحلة الوزير البالغ من العمر 55 عاما، على أحد الطرقات في جبال السودة بمنطقة عسير.

وعلق آل طوق: "أن تكون برفقة وزير السياحة أحمد الخطيب، وفي ‎جبال السودة، جولة على الدرجات، ويقول (بصحبتك يا ابو معجب) لا أريد شيئا أكثر يا عام 2020".

وظهر الوزير السعودي مؤخرا في عدة مواقع سياحية في جنوب المملكة، لكنها المرة الأولى التي يظهر فيها وهو يقود دراجة هوائية، وفق "روسيا اليوم"، الأمر الذي نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

شاهد.. وزير سعودي على متن دراجة هوائية في طرق المملكةhttps://t.co/pPrIcGhoMg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2PmLFp8feg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 4, 2020

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