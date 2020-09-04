بالفيديو.. خلاف عائلي يتحوّل إلى اشتباكات بـ" قذائف آر بي جي" في لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومواقع تواصل اجتماعي أن خلافا فرديا تطور إلى اشتباكات مسلحة في حي ببعلبك بلبنان بين أفراد من عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأشارت المعلومات إلى إصابة رجل في سوق بعلبك برصاصة طائشة جراء الاشتباكات وتم نقله إلى المستشفى، كما أصيبت امرأة برصاصة طائشة في رجلها، ونقلت إلى "مستشفى الططري" للمعالجة.

وتحركت دوريات الجيش اللبناني باتجاه مدخل بعلبك الشمالي.

من جهتها، أصدرت قيادة الجيش بيانا حول الحادث، جاء فيه: "بتاريخه حوالي الساعة 19.20، تطوّر خلاف بين عائلتين في حي الشراونة - بعلبك، إلى تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي، نتج عنه إصابة عدد من المواطنين بجروح".

على الفور، تدخلت قوى الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة وعمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته، وفق "روسيا اليوم".

كما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

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