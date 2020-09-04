ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي عن مهره والدتها، الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

وكانت أميرة حسن مختار قد نشرت على حساب والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر إنستغرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشاً، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة: "مهر مامي.. أحلى قصص الحب".

وكانت عائلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد حرصت في وقت سابق على إبراز مشاركتها الأخيرة في فيلم "توأم روحي"، حيث نشرت بعض الصور من ظهورها في الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستغرام، أثناء حضور عائلتها لأحدي العروض الخاصة للفيلم مع طاقم العمل في الإسكندرية، وظهرت عائلة النجمة الراحلة وهي تتوسط طاقم عمل الفيلم في إحدى الحفلات الخاصة للفيلم في محافظة الإسكندرية، لتوجه الشكر لكل طاقم الفيلم وتهنئهم على نجاح الفيلم.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في يوليو الماضي عن عمر يناهز 86 عاماً بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.

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