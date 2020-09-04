خلاف قضائي بين مطاعم هنجري جاك وماكدونالدز بسبب "ساندويتش"

المصدر: د ب ا

أعربت سلسلة مطاعم "هنجري جاك" عن "دهشتها" من قضية تتعلق بالماركة التجارية رفعتها سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" المنافسة حيث زعمت الأخيرة أن الشركة الأسترالية قامت بمحاكاة ساندوتش "بيج ماك" الذي تشتهر به الشركة الأمريكية.

ورفع قسم آسيا الهادئ في ماكدونالدز قضية لدى محكمة اتحادية يوم الاثنين، زاعما أن "هنجري جاك" قام "باقتباس أو تقليد عن عمد.. للشكل أو القوام المميز" لساندوتش البرجر الأيقوني الخاص بماكدونالدز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن وثائق المحكمة.

وقالت سلسلة المطاعم الأمريكية أيضا أن السلسلة الأسترالية استخدمت نفس المكونات وقلدت الدعاية الإعلانية في برجر "بيج جاك خاصتها".

وردت هنجري جاك قائلة إنه إقامة الدعوى "بدون أساس".

وقال الناطق باسم الشركة في بيان اليوم الجمعة: "من الواضح تماما إن العملاء ليسوا في حيرة أو يتم تضلليهم فيما يتعلق بتوفر برجر /بيج جاك/ و/ميجا جاك/ فقط لدى هنجري جاك".

وأضاف أن البرجر لديهم "له مذاق وطريقة عرض وتغليف" مختلفة، وأنه "يمكن للعملاء التمييز بين أن برجر بيج جاك الذي يحتوي على لحم بقري بنسبة 25 في المئة أكثر من منتج ماكدونالدز وبصل طازج".

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