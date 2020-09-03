بعد إصابته وعائلته بكورونا .. ذي روك يوجه نصيحة لمحبيه

المصدر: وكالات

أعلن الممثل الهوليوودي دواين "ذي روك" جونسون أنه وعائلته مصابون بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، لكنه طمأن جمهوره عن وضعه الصحي ودعاهم إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال "ذي روك" في تسجيل مصوّر نشره عبر "إنستغرام"، "زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية".

وأضاف الممثل البالغ 48 عاما والمتخصص في أفلام الحركة "كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها. لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة".

وأوضح "ذي روك" الذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.

ومن هذا المنطلق، حضّ محبّيه على التزام الحذر، ناصحاً إياهم بعدم استقبال أيّ كان إلا إذا كانت الفحوص أظهرت أنه لا يحمل فيروس كورونا، وقال: "ضعوا الكمامات وعززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة".

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