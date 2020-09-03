يذبح زوجته بسبب كلمة "يا عواطلي"

المصدر: البيان الإلكتروني

قام عاطل عن العمل بذبح زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بمصر، وذلك عقب خلافات نشبت بينهما ونعتها له بـ "العواطلي" وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.

وتلقى أمن الجيزة إخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين، وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وأفادت التحريات إن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث ومباحث قطاع غرب الجيزة أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجرت القتيلة معه وقالت له: يا"عواطلي" ما دفعه لذبحها بمطواة.

وتمكنت قوة أمنية ببولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، بحسب "أخبار اليوم".

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