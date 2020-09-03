«رواق الفن» يستكشف أساليب الإبداع والتقييم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن استضافته لجلسة نقاشية لاستكشاف العلاقة بين الأساليب الإبداعية وأساليب التقييم الفني في مجال التعليم، احتفاءً بإطلاقه لأرشيفه الرقمي السابع والخاص بمعرض «الخيوط الخفية: التكنولوجيا ومفارقاتها»، والذي يتطرق إلى التوترات الظاهرة في علاقاتنا اليومية مع التكنولوجيا، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري.

وستعيد الجلسة النقاشية، التي سيتم بثها على تطبيق المحادثات الافتراضية زووم، جمع القيّمين الفنيين المشاركين في المعرض، حيث ستستضيف القيمة الفنية بانة قطّان، والأستاذ المشارك في مجال الفن سكوت فيتزجيرالد، كما ستنضم إليهم الفنانة هيذر ديوي هاغبورغ، وستدير الجلسة مايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن.

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