مكاتب من الألمنيوم المموج والخشب في حدائق هولندا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من ألواح الألمنيوم المموجة والخشب، ابتكر مكتب «داتش إنفيرتشوالز» الهولندي للهندسة المعمارية مكاتب مصغرة مضغوطة، لصالح شركة «درومباركن» مشغّل منتزه العطلات.

وأطلق على مساحات العمل الصغيرة تسمية «المكاتب المصغرة»، وتم تصميمها، لتكون بمثابة أمكنة «للحلم والأداء والابتكار بحرية»، وشغلت حديقتين من منتزهات في هولندا.

بالكاد تبلغ مساحة المكاتب نحو 6 أمتار مربعة، وقد أنشئت من صفائح الألمنيوم المموجة، وزوّدت بأبواب خشبية مع نافذة كبيرة جداً عند الواجهة الأمامية.

وعلّق كل من المهندس كريس كولاريس ومدير التصميم ويندي بلومب، وكلاهما من مكتب «داتش إنفيرتشوالز» بالقول: «الإلهام الأكبر أتى من مشاريع منغمسة تماماً داخل محيط طبيعي بالكامل. المكاتب تشبه مكاناً في نهاية العالم مع شباك ضخم مطل، أما المساحة الفعلية بذاتها فلا تحتاج لأن تكون كبيرة جداً».

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وتتمتع المساحات الداخلية للمكاتب بتصاميم مخصصة متعددة الألوان تزخر بمواد، تتضمن الأكريليك واللباد، اللذين اختيرا لما يتسمان به من عملية. ويؤكد كولاريس وبلومب أن التصاميم الداخلية تشكل مساحة العمل الأمثل، لما تمنحه من تركيز وقدرة على العمل، إضافة إلى إمكانية الاسترخاء على سرير نهاري، والاستمتاع بالمناظر الخارجية والاستغراق في التفكير.

ثلاثة مصممين تعاونوا على وضع اللمسات الداخلية للمكاتب هم رو كولور وتوماس بالوهاي وتيجمين سمولدرز، وقد اختار كل منهم طريقة، وألواناً لتصميم المكان، فاعتمدوا بتفاوت على ألوان مشرقة وأكثر قتامة.

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