«ما كان هذا حب».. جديد عبد المجيد عبد الله

المصدر: (دبي - البيان)

طرح المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، أغنية جديدة بعنوان «ما كان هذا حب»، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: «أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي.. أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها لحالي».

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية بعنوان «معك معك»، ويتعاون فيها مع الشاعر فهد مساعد، من ألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبد المجيد قد طرح في عيد الفطر الماضي أغنية «عادت عليكم»، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن على حسابه الشخصي في يوتيوب.

كما أعلن عبد المجيد عبد الله أخيراً، عن قرب انتهاء ألبومه الجديد?

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