كيف ردت ياسمين صبري على تهمة تهربها من جمارك سيارتها الفارهة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت الفنانة ياسمين صبري على الضجة المثارة بعد تسريب وثائق الإفراج الجمركي عن سيارتها الجديدة البالغ ثمنها 10 ملايين جنيه، بالتقاط صورة جديدة لها من داخل السيارة، ورفضت ياسمين التعليق على اتهامات وجهت لها ولزوجها أحمد أبو هشيمة بالتهرب من مستحقات للجمارك المصرية تقدر قيمتها بأكثر من ثمانية ملايين جنيه، وتركت المهمة لوزارة المالية المصرية التي أصدرت بيانا عاجلا أكدت فيه أن السيارة (معفاة من الجمارك) تطبيقا لاتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، حسب موقع سيدتي.

ياسمين ظهرت في الصورة المنشورة عبر حسابها بموقع (إنستجرام) وهي تقود السيارة بنفسها، واكتفت بوضع أيقونة لقلب أحمر، بينما انقسمت تعليقات متابعيها ما بين التهنئة بالسيارة الجديدة، وبين نصائح مشددة بضرورة اللجوء لعلاج سريع للحسد، خشية أن تحترق السيارة أو تتعرض لحادث بعدما انشغل بها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة المالية المصرية بيانا عاجلا أكدت فيه صحة مستند الإفراج الجمركي لسيارة ياسمين صبري من طراز رولز رايس داون موديل العام 2020، ونفت في البيان وجود شبهة مجاملة لياسمين أو لزوجها أحمد أبو هشيمة، وتخفيض 8 ملايين جنيه من قيمة الجمارك، مؤكدة أن السيارة خضعت لإعفاء قانوني بنسبة 100 بالمئة تطبيقا لاتفاقية دولية مع الاتحاد الأوروبي، وتم سداد بقية المستحقات وهي رسم تنمية موارد الدولة وضريبتا الجدول والقيمة المضافة فقط.

يذكر أن شخصاً مجهولاً قام بتسريب مستند صادر عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، يكشف عن بيانات سيارة ياسمين صبري الجديدة، وأوضح المستند أن ماركة السيارة هي (رولز رويس داون) كابورليه، موديل 2020، وتحمل اسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري، وتبلغ قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه.

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