القرية العالمية تنظم أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاون طيران الإمارات ومجموعة جميرا معها لرعاية حفل افتتاح موسم اليوبيل الفضي (النسخة الخامسة والعشرين) للقرية العالمية. وستدعم هذه الرعاية من كلا الجهتين هذا الحفل الافتراضي الذي يعتبر الأضخم في العالم، والذي يشهد اهتماماً دولياً فهو بمثابة إلهام لخيال الملايين من عشاق الفن الذين يتطلعون لمشاهدته.

وسيتم تنظيم الحفل بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، أحد أكبر شبكات الراديو في المنطقة، بمشاركة آلاف الفنانين والموسيقين من جميع أنحاء العالم. ويمكن متابعة فعاليات الحفل على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، ومختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 أكتوبر 2020. وقد أكّدت طيران الإمارات أن الحفل سيعرض على رحلاتها عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ICE الحائز جوائز عالمية.

وسيتم بث الحفلة الافتراضية على شاشات المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وسيتمكن المتابعون في جميع أنحاء العالم أيضاً من حضوره عبر الإنترنت. وستؤدي الفرقة العالمية 4 من أشهر أغاني موسيقى الروك، وهي: أغنية "وات آ وندرفول ورلد" لفرقة الروك الأميركية "رامونيس"، وأغنية "روكين أول أوفر ذا ورلد" لفرقة الروك البريطانية "ستاتس كيو"، وأغنية "يو جيت وات يو جيف" لفرقة الروك الأميركية "نيو راديكالز"، وأغنية "وي ويل روك يو" لفرقة الروك البريطانية "كوين". وقد تم اختيار هذه المجموعة الكلاسيكية من الأغاني لشعبيتها ومعاني كلماتها التي تعكس روح المناسبة المغناّه فيها.

سيشارك في الحفل مئات الفنانين الذي سجلوا أسماءهم رسمياً للانضمام وهم من أكثر من 70 دولة حول العالم. وبالإضافة إلى المشاركات العالمية، تفخر القرية العالمية بتوفير منصة للمواهب المحلية لإظهار شغفهم وقدراتهم الموسيقية.

وفي هذه المناسبة، قالت جاكي إيلينبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: "نحتفل في القرية العالمية خلال كل موسم بالتنوع الثقافي الغني الذي نقدمه، إضافةً إلى تسليط الضوء على أروع المواهب المبدعة التي يمتلكها ضيوفنا من جميع أنحاء العالم. حرصنا على أن تكون احتفاليتنا بالموسم الخامس والعشرين فعالية تفاعلية شاملة يمكن للجميع أن يستمتعوا بها بغض النظر عن الدولة التي يتواجدون بها. وتجسّد هذه الفعالية روح التقارب بين شعوب وثقافات العالم بمختلف الأعمار والجنسيات والمواهب في حدث ترفيهي وثقافي مميز. ندعوا جميع المواهب الفنية للإنضمام إلى فرقة روكين 1000 ليكونوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي."

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية (منطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا): "دبي مركزنا الرئيسي والوجهة الأهم ضمن شبكة خطوطنا العالمية، ونحن نحرص دائماً على التعاون مع الوجهات الترفيهية والسياحية والمؤسسات الرائدة في قطاع السفر، بهدف دعم المبادرات الفنية المبدعة. ويسعدنا المشاركة مع القرية العالمية في تنظيم هذه الفعالية الافتراضية المميزة للمساهمة في تعزيز المواهب المحلية والعالمية وتقديم حدث تاريخي مميز يبرز إبداعات دبي للعالم ويخلق جسور التواصل بين المواهب من خلال الموسيقى. وفي الوقت الذي تستعد دبي لاستقبال مزيد من الزوار خلال الأشهر المقبلة، فإننا في طيران الإمارات نواصل العمل لاستئناف تشغيل رحلاتنا تدريجياً عبر شبكة خطوطنا العالمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية".

ومن جهته، قال أليكساندر لي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة جميرا : "نحن متحمسون لأن نكون جزءاً من أكبر حفلة افتراضية لموسيقى الروك في العالم. نفخر بدورنا في تشجيع التنوع واستضافة الزوار الذين يبحثون عن ذكريات لا تنسى. ما يميز هذا الحفل كونُهُ منصة لإلهام الفنانين والموسيقيين للمضي قدماً بأحلامهم فلطالما لعبت مجموعة جميرا دوراً أساسياً في دعم الفعاليات الأضخم والأكثر تميزاً كهذه الفعالية".

تأسست فرقة الروك الشهيرة "روكين 1000" على يد فابيو زافاجنيني وفريقه قبل 5 سنوات وذلك عندما قام بدعوة 1000 موسيقي لإحياء حفلِ في مدينة تشيزينا بهدف إقناع فرقته المفضلة، "فو فايتر لإضافة المدينة إلى جدول جولتها الموسيقية. ولم يتخيل يوماً أن المشروع الذي بدأ كفكرة بسيطة، سيتحول ذات يوم إلى ظاهرة عالمية فريدة من نوعها، لتعزف فرقة "روكين 1000" بعد ذلك بفترة وجيزة في العديد من أكبر المدرجات العالمية. كما أعلنت الفرقة حديثاً عن طلب تعيين مئات من العازفين الجدد من المنطقة للمشاركة في الحفل الذي ستبثه شبكة الإذاعة العربية.

الفرصة ما زالت سانحة للانضمام إلى فرقة "روكين 1000" لتأدية حفلها يوم افتتاح الموسم الخامس والعشرين للقرية العالمية والحصول على رحلة لدبي عبر طيران الإمارات. لاتمام التسجيل، الرجاء زيارة الموقع الرسمي للفرقة على الرابط الإلكتروني التالي: www.rockin1000.com

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