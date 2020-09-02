بسبب التعليم عن بعد.. حلم بالذهاب إلى المدرسة فحول والداه المنزل إلى صف دراسي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

قرر والدان من ولاية أركنساس الأمريكية تحقيق حلم طفلهما بالذهاب إلى المدرسة في ظل تطبيق التعلم عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فما كان عليهم إلا تحويل المنزل إلى صف مدرسي لإدخال السعادة إلى قلب طفلهم الذي التحق بالتعليم الابتدائي في الصف الأول.

ونقل موقع "إي بي سي" عن الأم آشلي لاتيمر من مدينة سكوت، أركنساس ، قولها: "أن طفلها برايس لاتيمر البالغ من العمر 6 سنوات يدرك ضرورة بقائه في المنزل والدراسة عن بعد بسبب جائحة كورونا ولكنه رغب في عيش أجواء المدرسة لسيما وأنها أول سنه له في المدرسة الابتدائية، لذلك فكرنا في تحويل ركن من المنزل إلى مكان يشبه الصف الدراسي."

ويشمل الركن المدرسي مكتبا وجهاز كمبيوتر وملصقات تعليمية.

وقالت لاتيمر: "الشيء المفضل بالنسبة لطفلي هو بعض الملصقات لاقتباسات تحفيزية، مضيفة أنها اعتمدت على ملصقات بصور لأطفال بخلفيات متنوعة."

ونشرت لاتيمر صورًا لصف برايس المنزلي على فيسبوك حيث حققت انتشارا واسعا، كما تداولتها لاحقًا مواقع الأخبار المحلية.

وقال برايس "إن مساحته الجديدة تبدو وكأنها فصل دراسي حقيقي وهو سعيد للغاية بدخوله المدرسي".

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