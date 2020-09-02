شاهد.. اصطياد تمساح بوزن 350 كغ في أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

حاصر حراس متنزه للحيوانات البرية في الإقليم الشمالي بأستراليا تمساح مياه مالحة، يبلغ طوله 4.4 مترا، في أكبر عملية صيد تشهدها المنطقة منذ سنوات، وفقا لأحد الحراس.

وقال جون بيرك، كبير مسؤولي الحياة البرية في كاثرين، إنه تم الإمساك بالتمساح الذكر الذي يبلغ وزنه 350 كيلوغراما في نهر فلورا في متنزه طبيعي ناء على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب بلدة كاثرين النائية.

وأضاف أن تمساحا أكبر يبلغ طوله 4.71 متر حوصر قبل ثلاث سنوات في نفس المنطقة، لكن تم صيده في نهر كاثرين الأقرب إلى البحر.

وتتزايد أعداد التماسيح في أنحاء شمال أستراليا الاستوائي، منذ أن أصبحت من الأنواع المحمية بموجب القانون الفيدرالي في أوائل السبعينيات.

ونقل التمساح إلى مزرعة تربى فيها التماسيح، التي يمكن قتلها لاحقاً للحصول على لحومها وجلودها، وفق "يورونيوز".

وتوضع التماسيح في أقفاص كبيرة في المزرعة وتقدم لها الخنازير البرية واللحوم الأخرى كطعام وتغمر في المجاري المائية.



حاصر حراس متنزه للحيوانات البرية في الإقليم الشمالي بأستراليا تمساح مياه مالحة، يبلغ طوله 4.4 مترا، في أكبر عملية صيد تشهدها المنطقة منذ سنوات، وفقا لأحد الحراس.

وقال جون بيرك، كبير مسؤولي الحياة البرية في كاثرين، إنه تم الإمساك بالتمساح الذكر الذي يبلغ وزنه 350 كيلوغراما في نهر فلورا في متنزه طبيعي ناء على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب بلدة كاثرين النائية.

وأضاف أن تمساحا أكبر يبلغ طوله 4.71 مترا حوصر قبل ثلاث سنوات في نفس المنطقة، لكن تم صيده في نهر كاثرين الأقرب إلى البحر.

وتتزايد أعداد التماسيح في أنحاء شمال أستراليا الاستوائي، منذ أن أصبحت من الأنواع المحمية بموجب القانون الفيدرالي في أوائل السبعينيات.

ونقل التمساح إلى مزرعة تربى فيها التماسيح، التي يمكن قتلها لاحقاً للحصول على لحومها وجلودها.

وتوضع التماسيح في أقفاص كبيرة في المزرعة وتقدم لها الخنازير البرية واللحوم الأخرى كطعام وتغمر في المجاري المائية.

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