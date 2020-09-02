شجرة «أراك» عمرها 30 سنة في مدينة المرفأ بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تهتم بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بقطاع مدينة المرفأ برعاية أقدم شجرة أراك بالمنطقة توجد على ممشى المدينة، ويبلغ عمرها 30 سنة، وطولها 8 أمتار. وقد ساعدت العديد من العوامل على نموها والمحافظة على نضارتها، حيث تقع على تلة مرتفعة بالقرب من الشاطئ، إضافة إلى خصوبة تربة الجبل المزروعة فيها وبعدها عن مياه البحر وأرض السبخة.

والاهتمام المتواصل بريها ونظافة المنطقة المحيطة بها. ويعد ثمار شجرة الأراك ذا فائدة طبية، إضافة إلى فوائده الغذائية المختلفة، فيستعمل بوصفات الطب البديل لعلاج عدد من الأمراض. ومن فوائد أعواد الأراك تنظف الأسنان وتحميها من التسوس والتكلّسات، ويعطي الفم رائحة زكية، ويحمي اللثة ويشدها. ويبلغ عدد أشجار الأراك بمدينة المرفأ 16121 شجرة.

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