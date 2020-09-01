الطبيعة تتنفس.. غاب البشر بسبب كورونا فحضر المتجر زائر غريب!

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بعدما التزم السكان بالحجر الصحي بأمان في منازلهم بأمريكا، أصبحت الحيوانات أكثر جرأة. ففي سان فرانسيسكو، ظهرت ذئاب البراري على أسطح المنازل. وفي أوكلاند، يصيح الطاووس طوال الليل بينما يهاجم الديك الرومي الأشخاص الذين يجرؤون على زيارة حديقة الورود الخاصة به. واليوم، استقبل متجر سيفواي في كينغز بيتش، وهي بلدة تقع على الشاطئ الشمالي لبحيرة تاهو ، زائرا غير اعتياديا.

ويُظهر فيديو التقطه أحد العملاء عبر هاتفه المحمول في 27 أغسطس دب وهو يتفحص بعض الوجبات الخفيفة عند مدخل محل البقالة. وعلى يساره صف من الأفوكادو. ومن أمامه بعض السندويشات الجاهزة.

وبدأت الدببة مؤخرا تظهر في المنطقة بعد تراجع عدد المشاة في الشوارع، وقد أصبحت أقل عدوانية من ذي قبل.

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