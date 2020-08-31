فنان مصري يعتدي على ضابط سابق وأستاذ جامعي

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنح العجوزة في مصر، برئاسة المستشار عمرو مصطفى، اليوم، بمعاقبة المطرب المصري إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق، وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، وفقاً لما نشرته صحيفة "الشروق" اليوم، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من ضابط شرطة سابق يبلغ 45 سنة، وأستاذ جامعي، يفيد بقيام الفنان إيساف وآخر بالتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما.

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