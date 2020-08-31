جهاز بحجم النقود المعدنية يُزرع في الدماغ لمساعدة المصابين بالشلل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف إلون ماسك، عملاق التكنولوجيا، أخيراً، عن جهاز بحجم العملة المعدنية يُزرع في الدماغ، ليتيح للمصابين بالشلل تشغيل أجهزة التكنولوجيا كالهواتف الذكية والأطراف الروبوتية من خلال أفكارهم.

وقال ماسك: "اختراع سيذهب بعقولكم"، مضيفاً أنه أشبه بجهاز (فيتبيت) داخل جمجمتكم مزود بأسلاك دقيقة.

إلا أن الرقاقات بحجم النقود المعدنية، التي تطورها شركة ماسك السرية الناشئة "نيورالينك"، تذهب أبعد بكثير من مجرد كونها مفيدةً للبشر.

وقد تضمن العرض الحي الذي تم بثّه عبر قناة "يوتيوب" أخيراً، حيواناً يدعى "غيرترود"، أشار ماسك إلى أنه خضع لعملية زرع الرقاقة في دماغه قبل شهرين.

ولفت ماسك، مع إطلاق الكومبيوتر لأصوات وظهور أمواج ضوئية على الشاشة، إلى أن الكومبيوتر يقيس النشاط الذهني لغيرترود، وأن الأصوات التي نسمعها هي إشارات في الوقت الفعلي، مؤكداً أن المستقبل سيكون غريباً بالفعل.

وأشار ماسك إلى المعوقات التنظيمية التي يجب على الشركة توضيحها، لا سيما أن القيام بتجارب سريرية تثبت أمان وفعالية الأجهزة الطبية يستغرق سنوات طويلة.

يُذكر أن ماسك، الذي لفت إلى التعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة في المجال، كان قد استخف بخطورة فيروس " كوفيد 19"، وتحدى أوامر السلطات بالتزام المنازل، وأعاد فتح مصنع السيارات في كاليفورنيا في خضم الجائحة.

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