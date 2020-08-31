تمساح عملاق في منطقة سياحية بأستراليا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قال حارس للحياة البرية، الإثنين ، إن الحراس حاصروا تمساحًا عملاقا في المياه المالحة يبلغ ارتفاعه 4.4 مترًا (14.5 قدمًا) في وجهة سياحية في الإقليم الشمالي بأستراليا، وهو أكبر ما تم صيده في المنطقة منذ سنوات.

قال جون بيرك، كبير حراس الحياة البرية في كاثرين، إن التمساح الذي يبلغ وزنه 350 كيلوغرامًا (770 رطلاً) تم العثور عليه في نهر فلورا في حديقة طبيعية نائية على بعد 120 كيلومترًا (75 ميلاً) جنوب غرب بلدة كاثرين النائية.

وقال بورك إن تمساحًا أكبر يبلغ طوله 4.7 مترًا حوصر قبل ثلاث سنوات في نفس منطقة إدارة الحياة البرية، لكن هذا التمساح تم صيده في نهر كاثرين الأقرب إلى البحر.

وتتزايد أعداد التماسيح في شمال أستراليا منذ أن جعلها القانون الفيدرالي من الأنواع المحمية في أوائل السبعينيات، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

قال بورك، مشيرًا إلى تماسيح المياه المالحة: "إنها بالتأكيد تتزايد (من حيث العدد) ، وهذا جزء من سبب وجود مناطق الإدارة - لتقليل الأعداد في المناطق ذات الزيارات المرتفعة، وبالتالي تقل فرصة التفاعل بين التماسيح والأشخاص".

وتم نقل التمساح إلى مزرعة خاصة بتربية التماسيح.

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