المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أظهرت لقطات مرعبة لحظة إزالة ثعبان طوله 4 أقدام من حلق امرأة روسية بعد أن دخل جسمها عبر فمها أثناء نومها.

وتقول التقارير إن الثعبان زحف بداخلها بينما كانت نائمة في ساحة منزلها في قرية ليفاشي في داغستان.

وبعد أن شعرت السيدة بتوعك تم نقلها إلى المستشفى حيث تم تخديرها بشكل عام.

زحف عبر فمها أثناء نومها.. فيديو مروع للحظة سحب ثعبان من حلق امرأة https://t.co/6iUSk3oU2U#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3Q1YiYdV7R — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 31, 2020

وتُظهر اللقطات يد طبيب يرتدي قفازًا وهو يزيل الثعبان بعد إدخال أنبوب أسفل حلقها.

وأثناء إجراء العملية غير العادية، يُسمع أحد الأطباء عبر الفيديو وهو يقول: "لنرى ما هذا".

وظهرت مسعفة وهي تمسك الثعبان وملامح التعجب والرعب بادية على وجهها خلال سحب الثعبان من فم المرأة. فقفزت للخلف مذعورة وسط صراخ الطاقم الطبي اللذي اكتشف لتوه طول الثعبان داخل المريضة.

وتم إلقاء الثعبان في دلو طبي، لكن من غير الواضح ما إذا كان الثعبان لا يزال على قيد الحياة أو المدة التي قضاها داخل المرأة.

ويقول السكان المحليون إن مثل هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر وينصح كبار السن والصغار بعدم النوم في الخارج بسبب خطر انزلاق الثعابين داخل أفواههم.

ويبلغ عدد سكان قرية ليفاشي 11500 نسمة وتقع على ارتفاع 4165 قدمًا.

وزعم بعض المعلقين أن الثعبان يمكن أن يكون طفيليًا أو دودة عملاقة لكنها تبدو كبيرة جدًا بالنسبة لذلك.

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