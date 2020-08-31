صلاح عبدالله يُحضِّر لـ 3 مسلسلات جديدة

المصدر: القاهرة - مها سمير

يشارك الفنان صلاح عبدالله في أكثر من عمل فني في آن واحد، على مستوى الدراما، بالتزامن مع إعلان تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وأول الأعمال التي انضم عبدالله حديثاً للمشاركة فيها، مسلسل «في يوم وليلة»، والذي تمتد أحداثه في 45 حلقة، معتمداً على التشويق والإثارة ويشارك في بطولته أحمد رزق وأيتن عامر، وهو من إخراج شيرين عادل.

كما انضم صلاح عبدالله لمسلسل «جمال الحريم»، والذي ينتمي أيضاً لنوعية الـ45 حلقة، من إخراج منال الصيفي، وبطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، أما العمل الثالث الذي يشارك فيه فهو مسلسل بعنوان «هجمة مرتدة» المقرر عرضه في دراما رمضان 2021، والذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته أحمد عز وهند صبري من إخراج أحمد علاء الديب.

يشار إلى أن آخر ظهور درامي لصلاح عبدالله كان من خلال مسلسل «اتنين في الصندوق»، بطولة حمدي الميرغني ومحمد أسامة (أوس أوس)، وبيومي فؤاد.

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