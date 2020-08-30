أحمد الجسمي : "المنصة" قريباً على نتفليكس وأعكف على قراءة نصوص جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

مع اقتراب عرض مسلسل "المنصة" على شبكة نتفليكس، عبر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل. وقال بأن "العمل يمثل خليطاً من المغامرات والغموض، ويقدم صيغ درامية اضافية لرصيد الدراما في العالم العربي". وأضاف الجسمي: "انجزنا مسلسل "المنصة" قبيل نهاية العام الماضي، وتمت برمجة عرض العمل الجديد في 3 سبتمبر المقبل على شبكة نتفليكس، الأمر الذي يساهم في انتشار واسع للمنتج الفني، بغض النظر عن جنسيته وهويته". وأكد الجسمي أن "المنصة" انجاز يفتخر به.

وقال: "اعتز بأن يعرض احد اعمالي على واحدة من أهم الشبكات الفضائية الدولية، التي تمتلك قاعدة انتشار واسعة، وذلك بلا شك يحملنا مسؤولية اضافية من اجل تقديم نتاجات تليق بالانسان العربي وقضاياه على وجه الخصوص". واستطرد: "المسلسل من تأليف السيناريست هوزان عكو، وهو يجمع كوكبه من النجوم والفنانيين العرب ومنهم عبدالمحسن النمر ومكسيم خليل وسلوم حداد وعلاء الزعبي ومعتصم النهار وشادي الصفدي ويارا قاسم وياسر النيادي وجيني اسبر وسامر إسماعيل".

وبين الجسمي أن العمل الجديد "يمثل احدى مفردات وصيغ التعاون الفني العربي المشترك عبر مجموعة كبيرة من الفنانيين من إنحاء العالم العربي، في اطار حكاية تجمع بين الغموض والاثارة والمغامرات وتمس قضايا الانسان والمجتمع في اطار فنى متجدد.

وأشار الجسمي، إلى أنه يعكف حالياً على قراءة عدد من النصوص من بينها نص درامي جديد بالتعاون مع الاخوين محمد وعلي شمس الذين كتبا مسلسل "ام هارون"، كما يحضر أيضاً من خلال فرقة مسرح الشارقة الوطنييي، لعمل مسرحي خاص بالموسم المسرحي الجديد في الامارات.

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