أهالي متوفى بكورونا يعتدون على طاقم مستشفى بأسلحة بيضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مستشفى السنطة العام في محافظة الغربية بمصر، والمخصصة ضمن مستشفيات استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة تعد بالضرب من قبل أسرة مريض توفى نتيجة الإصابة بالفيروس على طاقم مدير المستشفى حاملين أسلحة بيضاء.

وأكد مصدر داخل المستشفى، أنه تم التعدى على مدير المستشفى سامي سلامة، بالضرب بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث اعتدى أفراد الأسرة الذين جاءوا لتسلم جثمانه عليه مع إحداث تلفيات.



وعلى الفور تم الاتصال من قبل مدير المستشفى والتمريض بمأمور قسم شرطة السنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محضر بالواقعة.



فيما يقوم رجال البحث الجنائي بالتحقيق فى شكوى أهالي المتوفي حيث اتهموا ادارة المستشفى أن الوفاة بسبب انقطاع الأكسجين ليلة أمس عن المرضى.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز