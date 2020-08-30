لم يذهب أبداً لطبيب أسنان.. يخلع ضرسه بـ "زرادية"

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض رجل يبلغ من العمر 60 عامل الذهاب إلى طبيب الأسنان لخلع ضرسه، إلا أنه قام بمساعدة أصدقائه انتزاعه بواسطة زراديه خلال تواجده في العمل.

وذكرت جريدة الصن البريطانية، أن سائق ونش ومشغل الآلات فيل بيلي، البالغ من العمر 58 عاما، الذى عمل في بناء المواقع بجميع أنحاء بريطانيا، لم يذهب أبدا إلى طبيب الأسنان، وعندما بدأ شعوره بالآلام في ضرسه، طلب من زميله مساعدته في انتزاعه.

وتولى فيل زمام الأمور بنفسه عندما سلم زميله في البناء زوجًا من الزردية لخلع ضرسه المؤلم، حيث قام بفتح فمه على مصراعيه بينما يقوم زميله بعد ذلك بسحب سنه من لثته على مرة واحدة، ولطالما اقتلع الرجل أسنانه في الموقع ولكنه طلب تصويرتلك اللحظات الغريبة بحسب اليوم السابع.

واعتاد فيل أن يخلع أسنانه بتلك الطريقة، حيث قال: "إذا بدأت إحدى الأسنان تؤذيني ، فسأنتظر حتى أكون في الموقع وأطلب من أحد الفتيان إخراجها، و أطلب منهم دائمًا التصوير.ليس لدي الكثير من المشاكل مع أسناني هذه الأيام ، لأنه لم يبق الكثير".

واستطرد: "لم يتم تسجيلي مع طبيب أسنان من قبل، حيث كنت أعمل كثيرًا على الطرق السريعة حيث لا يمكنك التسجيل عندما يكون لديك واحد فقط".

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