دعوى طلاق والسبب.. سلوك زوجة شاذ

المصدر: البيان الإلكتروني

أقام مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه "مراتي بتعض ابني عشان ينام".

يقول "هاني "، 30 عامًا، مهندس: تزوجت منذ عام و6 أشهر من "رحاب "، (26 عامًا، ربة منزل)، ومنذ الأشهر الأولى للزواج وتعتاد زوجتي الشجار مع والدتي التي تقيم معنا بذات العقار.

أضاف الزوج في دعواه: لم يتوقف الأمر على معاملتها السيئة لوالدتي فقط، لكنها كانت ترفض أي من أفراد أسرتي أن يحمل طفلنا الذي يبلغ من العمر 5 أشهر، "كنت مفكر إنها بتخاف عليه، ولكن اكتشفت أنها خايفة حد يحسده من أسرتي".

استكمل في دعواه التي حملت رقم 852 لسنة 2020: كنت دائما أسمع صراخ وبكاء لطفلي، وبالاستفسار من زوجتي كان ردها "عايز ينام"، حتى اكتشفت وجود بعض العلامات على يد الطفل، وبعدما واجهتها أنكرت معرفتها بها "ممكن يكون اتخبط وهو بيتقلب أثناء النوم".

أشار هاني: بدأت في متابعة زوجتي، حتى شاهدتها وهي تعض الطفل، وبررت فعلتها "ابني لما بيعيط بعضه عشان ينام".

اختتم الزوج: أخذت طفلي من زوجتي وقمت بطردها من المنزل، لأنها غير أمينة على ابنها، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد الزواج، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها".

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