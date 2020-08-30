مواصفات سيارة «ياسمين صبري» الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت سيارة الفنانة الشهيرة «ياسمين صبري» زوجة رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر صورة من الإفراج الجمركي للسيارة، وصور للسيارة داخل ميناء الإسكندرية في 19 أغسطس الجاري، لتنضم إلى أسطول سياراتها الفارهة، وهذه هي المواصفات التفصيلية عن السيارة «رولز رويس داون» كابورليه موديل 2020.

«رولز رويس داون»، هي سيارة من فئة السيارات الكوبية الباب واحد «الكابورليه بسقف مكشوف»، والتي تعتبر أكثر سيارة كابورليه فارهة في العالم حتى الآن.

تمتلك «داون» محرك سعة 12 سلندر 5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 الي 100 كم خلال خمس ثواني فقط، وهو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعتة القصوى 250 كم في الساعة.

تصميم السيارة مبهر للغاية وطلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبة الي حد كبير فوانيس ميني كوبر، وهو تصميم محبب لكثير من عشاق السيارات.

وتتمثل أبرز مواصفاتها ووسائل الأمان في نظام الكشف عن الأجسام المتحركة، ونظام فرامل (ABS)، مساند رأس أوتوماتيكية، وحزمة التعليق التكيفية، نظام وسائد هوائية متطور ذات مراحل انتفاخ متعددة (AABS)، وسائد هوائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل باب أوتوماتيكي.

بالإضافة إلى مساعد الفرامل (BA)، وتحذير البقعة صعبة الرؤية، وكشف للصدمات، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (EBD)، نظام مساعدة لتسلق المرتفعات، ونظام منع الحركة، وتثبيت مقاعد الأطفال ISO Fix، وتحذير مغادرة حارة السير، وحساسات للركن، وكاميرا خلفية.

علاوة على عجلة قيادة كهربائية، وفتحة تكييف Acخلفية، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، وجهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة، ونموذج ديكور خشب.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة 6 ملايين و113 ألف و545 جنيه، وتم تقدير الرسوم الجمركية عليها بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه، ليصل بذلك سعرها 9.830.682 جنيه مصري.

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