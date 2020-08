رغم وفاته.. "النمر الأسود" يسجل التغريدة الأكثر إعجابًا على الإطلاق وتويتر تكرمه

بعد يوم من خسارة تشادويك بوسمان لمعركته ضد مرض سرطان القولون، السبت، أعلن موقع تويتر أن آخر مشاركة لنجم فيلم الأبطال الخارقين "النمر الأسود Black Panther " على موقع التواصل الاجتماعي هي التغريدة الأكثر إعجابًا على الإطلاق.

وتضمنت التغريدة التي دونت على حسابه الرسمي صورة للممثل وإعلان عائلته عن وفاته.

وقال الحساب الرسمي لتويتر، أن التغريدة سجلت رقما قياسيا على الموقع واحتلت الصدارة لأكثر التغريدات إعجابا.

وكتبت تويتر في تغريدتها "تكريم يليق بالملك" مرفقة التغريدة بوسم #WakandaForever وهي كلمة يرددها الملك في فيلمه الشهير "النمر الأسود."

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP