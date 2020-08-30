رغم وفاته.. "النمر الأسود" يسجل التغريدة الأكثر إعجابًا على الإطلاق وتويتر تكرمه

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بعد يوم من خسارة تشادويك بوسمان لمعركته ضد مرض سرطان القولون، السبت، أعلن موقع تويتر أن آخر مشاركة لنجم فيلم الأبطال الخارقين "النمر الأسود Black Panther " على موقع التواصل الاجتماعي هي التغريدة الأكثر إعجابًا على الإطلاق.

وتضمنت التغريدة التي دونت على حسابه الرسمي صورة للممثل وإعلان عائلته عن وفاته.

وقال الحساب الرسمي لتويتر، أن التغريدة سجلت رقما قياسيا على الموقع واحتلت الصدارة لأكثر التغريدات إعجابا.

وكتبت تويتر في تغريدتها "تكريم يليق بالملك" مرفقة التغريدة بوسم #WakandaForever وهي كلمة يرددها الملك في فيلمه الشهير "النمر الأسود."

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

تغريدة بوسمان، التي نُشرت مساءً يوم الجمعة، حصلت على حوالي 2 مليون إعادة تغريد وأكثر من 7.7 مليون إعجاب لغاية ظهر السبت واستمرت في الصعود.

ومن بين الملايين الذين أعادوا التغريد وأعجبوا بالتغريدة التي توجت حديثًا على تويتر، نجوم هوليود وسياسيون وشخصيات عامة منهم باراك أوباما، دواين جونسون وكينتا برونسون وناتاشا روثويل حيث أضافوا تكريمهم الخاص إلى النجم.

وتوفي بوسمان يوم الجمعة بعد معركة استمرت أربع سنوات ضد سرطان القولون عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

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