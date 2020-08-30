بالفيديو.. وزير التعليم المصري يكافئ بائع "الفريسكا" بمنحة جامعية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالب متفوق يعمل ببيع "الفريسكا" على شواطئ مدينة الإسكندرية في مصر، الأمر الذي علقت الحكومة المصرية عليه معلنة مكافأة له.

الشاب ابراهيم تفوق في الثانوية العامة بنسبة 99.6% رغم ظروفه الصعبة التي اضطرته للعمل إلى جانب الدراسة ويبيع الفريسكا مع أبيه على شواطئ الإسكندرية، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري الرسمي.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تواصل مع الشاب الذي وصفه بـ "نموذج للشباب المكافح من المتفوقين في الثانوية العامة" ووعده بمنحة دراسية مجانية بطب الاسكندرية بناءً على طلبه"، وفقا لما صرح به حسام عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر تقرير التلفزيون المصري أن "الوزير قد بادر بالاتصال بإبراهيم على التليفون وظل يتابعه رغم انشغال الخط حتى تواصل معه وعرض عليه جامعة طب جامعة الجلالة أو طب الاسكندرية لكن الشاب فضل طب محافظته ليكون إلى جوار أسرته ووافق الوزير فورا ووعد بإرسال خطاب لرئيس جامعة الاسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط أن يحافظ على التفوق".

ضرب "إبراهيم" بائع الفريسكا مثلا رائعا في الاعتماد على الذات، حيث يعمل بائع فريسكا مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفريسكا على كتفيه لكى يتكسب قوت يومه.

داخل طب.. طالب ثانوية حاصل على 99.6 % يبيع فريسكا على البحر#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/OaQIQLC8vt — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 29, 2020

وتداول رواد موقع "تويتر"، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه، وفقاً لموقع "الجمهورية.

وقال بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف إبراهيم من خلال الفيديو، أن والده أيضا يعمل بائعا للفريسكا، كما أن لديه أخ يدعى خالد يبيع الفريكسا على الشاطئ، إلا أنه مازال في سنة أول إعدادى، كما لديه أخت في الصف السادس الابتدائي.

وذكر إبراهيم، أن رغبته في الالتحاق بكلية الطب ترجع إلى أنه يريد أن يفرح أبيه، كما أنه يعتبر حلم لديه منذ الطفولة ويتمنى التخصص في الجراحة العامة.

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