هدية أبو هشيمة لياسمين صبري .. سيارة بـ10 ملايين جنيه

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، أوضح أن ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه بحسب موقع فيتو.



ولم يتسنّ التأكد من صحة المستند الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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