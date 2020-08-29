فنان مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدّم الفنان المصري توفيق عبد الحميد ببلاغ للنائب العام بسبب تغريدة انتشرت على حساب منسوب إليه بموقع "تويتر" تحمل رسالة: "أنا بعد العمر ده يتقال لي ما حدش يعرفك واقعد في البيت".

وأكد عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يمتلك أي حسابات على "تويتر"، ولا يمتلك سوى حساب شخصي واحد مُجمَّد على "فيسبوك".

وتابع: "لن أطلب الاشتراك في أي عمل، ولن أستدر عطف الناس من أجل العودة إلى التمثيل والظهور على الشاشة مجدداً".

ولفت إلى أنه يخضع حالياً لجلسات العلاج الطبيعي، ولا يمكنه التحرك من أجل التقدم ببلاغ ضد الحسابات المزيفة المنسوبة إليه التي تدخله في مشكلات، متقدماً ببلاغ على الهواء للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد هذه الصفحات والحسابات المزيفة.

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