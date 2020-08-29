بالفيديو.. بائع جائل في مصر يحصل على 99.4% في الثانوية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار طالب في الثانوية العامة في مصر يعمل بائعاً جائلاً تفاعل وزير التعليم المصري، بعدما ذاع فيديو له، معبراً فيه عن سعادته بالنجاح في الثانوية العامة بنسبة 99.4%.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، يبحث عن "إبراهيم" طالب الثانوية العامة الذي انتشر له فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبيع "الفريسكا" على الشاطئ.

وكتب يونس على صفحته في موقع "فيسبوك": "إلى الشاب الجميل إبراهيم، وإلى كل من يعرف إبراهيم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بيكلمك من بدري على التليفون اللي في الفيديو مشغول على طول، وأنا كمان جربت مشغول، ضروري التواصل".

الجدير بالذكر أن إبراهيم حصل على الثانوية العامة بمجموع 408.5 وبنسبة 99.4%، وأوضح في الفيديو أنه يعمل في بيع "الفريسكا" مع والده لمساعدته، وله أخ يدرس في المرحلة الإعدادية وأخت في المرحلة الابتدائية، معرباً عن سعادته بحصوله على المجموع الكبير الذي أسعد والده.

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