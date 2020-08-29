تقنية نسيج يابانية تقليدية تبرد أظافر صانعيها

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

من المعروف أن الفنان أينما كان يهتم بمعداته ويحرص على أدق تفاصيله، بيد أن ما قد نجهله بالنسبة لفناني العالم بتعدد هوياتهم الجغرافية قد يثير اهتمامنا، آخره ما يتعلق بمحترفي صناعة النسج في اليابان، فإلى جانب المشط وخيوط الغزل يتم تطويع أظافر فناني النسيج اليابانيين في أعمال نسج تقليدية تعد الأكثر تعقيداً ودقة ومتانة، في منظر يشكل جزءاً من التقاليد اليابانية العريقة، بحيث تبرد الخيوط التي يتم تطبيق المنسوجات عليها أطراف أظافرهم الخشنة.

حياكة ما يعرف بنسيج «نيشيجين» تستخدم أنواعاً مختلفة من الخيوط الملونة لنسجها معاً في تصميمات زخرفية. وتوظف Nishijin إجراءات متخصصة للغاية ضرورية للحصول على التصميم المذهل، وبالتالي ضمان جودة النسيج.

يلفت تقرير إخباري إلى أنه وبشكل شائع في محافظة شيغا، هنالك تقنية نسج قديمة تستخدم المسامير لتوجيه الخيوط أسفل النول، مما يضمن وضعها وجمعها معاً بشكل محكم، وهو ما يفضي لبرد أظافر الفنانين الذي يعمدون لدفع الخيوط وجمعها بإحكام. وتعود جذور تقنية منسوجات (tsuzure ori) للفترة ما بين (1336 إلى 1573)، وهي موجودة في اليابان منذ 1000 عام على الأقل، وفقاً لـكيوهارا سيجي، ممثل أحد شركات النسيج المعروفة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز