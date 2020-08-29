ظاهرة فلكية.. القمر يقترن الليلة بكوكب زحل

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، أنه يمكن مشاهدة اقتران القمر بكوكب زحل الليلة، لافتاً إلى أنهما سيكونان بمحاذاة بعضهما في أول الليل.

وقال الجروان إن القمر وزحل يشكّلان قاعدة لمثلث رأسه كوكب المشتري النير المتجه نحو الغرب، مشيراً إلى أن هذا المثلث سيغرب بعد منتصف الليل، وعندها سيتوسط الكوكب الأحمر (المريخ) السماء، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه مسبار الأمل.

‏وذكر أن كوكب زحل يتميز بحلقاته التي تحيط به ولا يمكن مشاهدتها إلا بواسطة التلسكوب، حيث يظهر الأجمل بين بقية الكواكب.

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